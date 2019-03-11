В результате ДТП в Мытищах пострадали шесть человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе пять детей, пострадали в результате столкновения грузовика "КамАЗ" и рейсового автобуса в Мытищах, трое госпитализированы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"В результате происшествия в Мытищах пострадали шесть человек: пять детей и один взрослый. Четверо пострадавших в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, одна в состоянии средней степени тяжести доставлены в Мытищинскую городскую клиническую больницу. На данный момент дети продолжают находиться на обследовании, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один пострадавший был отпущен домой.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области ТАСС сообщили, что на улице Фабричной в Мытищах столкнулись грузовик "КамАЗ" и рейсовый автобус, пострадал один человек. В свою очередь источник в ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей.