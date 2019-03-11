В Москве задержали мужчину, который 18 лет находился в международном розыске

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве гражданина Казахстана, 18 лет находившегося в международном розыске по инициативе его родины. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что в начале 2000-х годов злоумышленник создал устойчивую вооруженную группу. Будучи ее организатором, распределял обязанности среди участников, разрабатывал планы совершения тяжких преступлений. Правоохранительными органами Республики Казахстан ему было предъявлено обвинение в совершении убийства своего бизнес-партнера в августе 2001 года. После чего фигурант был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", - рассказала Волк.

По ее словам, в результате оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый задержан в Москве сотрудниками полиции. В настоящее время он экстрадирован в Республику Казахстан.