СМИ: в Каракасе напали на членов экипажа авиакомпании Air Europa

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники совершили нападение на членов экипажа испанской авиакомпании Air Europa, когда они направлялись в отель Каракаса для ночевки. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, инцидент произошел, когда фургон, в котором ехали сотрудники компании, попытались остановить мотоциклисты с применением оружия. Несмотря на это, водителю транспортного средства, перевозившего экипаж Air Europa, удалось доехать до отеля. В результате произошедшего никто не пострадал.

В связи с инцидентом авиакомпания решила, что ее сотрудники больше не будут останавливаться на ночь в венесуэльской столице. "Мы несколько раз предупреждали и наши худшие прогнозы сбылись", - прокомментировал случившееся Профсоюз испанских пилотов.