Уголовное дело возбуждено после гибели рыбы в Смоленской области

ТАСС, 11 марта. Следственное управление СК по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту загрязнения рек Гжать и Овсянка в Гагаринском районе Смоленской области, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, ущерб природе составил около 2,7 млн рублей. Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский обратился в прокуратуру региона с просьбой установить причины гибели более 800 щук, судаков, окуней и других видов рыбы. Информацию 31 января разместили местные жители в социальных сетях. Проверка, проведенная специалистами территориального управления Федерального агентства по рыболовству, подтвердила все факты.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод"). Следствием установлено, что в январе 2019 года на территории Гагаринского района произведено загрязнение поверхностных вод реки Гжать и реки Овсянка, что повлекло массовую гибель рыбы и причинение существенного вреда водным биологическим ресурсам. Предварительный ущерб, согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках доследственной проверки, составил более 2,7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр более 20 км территории рек. В ведомстве ТАСС уточнили, что вблизи обеих рек находится несколько предприятий, следователи выясняют, какое из них нанесло ущерб рекам. Назначена экспертиза, которая определит, что стало причиной гибели рыбы.

Гжать протекает по территориям Темкинского и Гагаринского районов Смоленской области, ее протяженность около 67 км. Река впадает в Вазузское водохранилище, которое входит в состав водоисточников города Москвы.