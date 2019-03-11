Один из участников теракта в Буденновске в 1995 году предстанет перед судом

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Участник банды, обвиняемый в нападении на жителей Буденновска (Ставропольский край), где во время теракта погибли 129 человек и 317 пострадали, предстанет перед судом. Об этом в понедельник сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

14 июня 1995 года группа из 195 вооруженных боевиков во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым напала на Буденновск.

"Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения в особом порядке проведения судебного разбирательства в связи с заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанный обвиняется по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих", "Захват заложников", "Участие в банде", "Террористический акт".