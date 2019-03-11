В Нижегородской области на складе нашли более 35 тыс. литров поддельного алкоголя

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили на складе в Нижегородской области более 35 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Нижегородской области пресечена деятельность предприятия по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Нелегальная линия по изготовлению алкоголя располагалась на территории города Богородска Нижегородской области. В складских и производственных помещениях полицейскими обнаружены ручные станки, более 35 тыс. литров фальсифицированной водки и коньяка, свыше 15 тыс. пустых стеклянных бутылок, этикетки, а также поддельные федеральные специальные марки", - сказала она.

По ее словам, на территории базы также обнаружили автомобиль, в котором находились 24 тыс. бутылок с фальсификатом, готовых к отправке.

"На предприятии нелегально трудились 23 гражданина одной из республик Средней Азии. По выявленному факту Следственным отделом ОМВД России по Богородскому району Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ")", - заключила Волк.