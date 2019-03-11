В Перми 147 человек пострадали из-за гололеда за праздничные выходные

ПЕРМЬ, 11 марта./ТАСС/. Специалисты Пермской станции скорой медицинской помощи зафиксировали более ста случаев травмирования людей на скользких тротуарах города за праздничные выходные. Об этом в понедельник ТАСС рассказали на станции скорой помощи.

"За прошедшие дни гололедную травму получили 147 человек, чаще всего люди получают ушибы и переломы конечностей, бывают подозрения на черепно-мозговую травму и случаи переломов шейки бедра у пожилых людей", - сказал собеседник агентства.

По информации на сайте администрации города Перми, не все подрядчики справляются с уборкой, некоторые допускают нарушение технологического цикла, что, в частности, приводит к образованию льда на тротуарах. Тем не менее, за выходные в Перми было использовано более 920 тонн противогололедных материалов для обработки улиц, а всего с начала зимнего содержания - 32,5 тыс. тонн.