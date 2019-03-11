{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экстренно севший в Баку лайнер "Уральских авиалиний" вылетит в Москву 12 марта

Airbus A321 совершил посадку в Азербайджане из-за "подозрения командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который экстренно сел в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, вылетит в Москву во вторник, 12 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник совершил посадку в Баку, как сообщили в пресс-службе аэропорта, из-за "подозрения командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета". В самолете находились 225 человек, в том числе экипаж.

"С пассажирами работают спецслужбы для выяснения всех обстоятельств, после пассажиры будут расселены в гостиницу. В 10:00 по местному времени 12 марта планируется, что они вылетят в Москву на том же самолете" - сообщили в авиакомпании.

Теги
АзербайджанБахрейнРоссия
Полиция поставила на учет ученика школы на Кубани, стрелявшего по сверстникам
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю также добавили, что к административной ответственности его не привлекли
Читать полностью