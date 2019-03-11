Мосгорсуд до 13 июня продлил меру пресечения восьмерым участникам "Нового величия"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский городской суд еще на три месяца продлил меру пресечения восьмерым фигурантам экстремистской молодежной организации "Новое величие", обвиняемым в создании экстремистского сообщества и участия в нем, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить обвиняемым меру пресечения до 13 июня", - говорится в постановлении Мосгорсуда. Срок предварительного следствия продлен до той же даты.

Мера пресечения продлена Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову (находятся в следственном изоляторе), 18-летней Анне Павликовой, 19-летней Марии Дубовик (районный суд перевел их из СИЗО под домашний арест), Максиму Рощину, Сергею Гаврилову (содержатся под домашним арестом). Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела, вину никто не признал. Всего по делу организации проходили 10 человек, Павел Ребровский (был под домашним арестом) направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в институт имени Сербского, Рустам Рустамов в марте приговорен к 1,5 года условно.

Ходатайство о продлении меры пресечения следователь мотивировал тем, что вменяемое фигурантам преступление является тяжким, они могут скрыться, а также им необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела, которые составляют 26 томов. По словам представителя СК, по делу проведены 27 экспертиз и допрошены девять свидетелей в Москве и Санкт-Петербурге. Прокурор полностью поддержал ходатайство СК.

Обвиняемые и их адвокаты попросили суд о смягчении меры пресечения: находящимся под домашним арестом просили избрать запрет определенных действий или подписку о невыезде, а тем, кто содержится в СИЗО, - домашний арест. По мнению адвокатов, обвиняемым надо изменить меру пресечения в связи с тем, что все свидетели допрошены, доказательства собраны в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте 2018 года. По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.