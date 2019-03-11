В аэропорту Оренбурга с рейса сняли авиадебошира

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полиция сняла с рейса в аэропорту Оренбурга неадекватного авиадебошира, мешавшего работе экипажа. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья после посадки на самолет стал вести себя неадекватно. Он выражался грубой нецензурной бранью и своим поведением мешал работе экипажа, на замечания бортпроводников не реагировал", - сообщила Волк.

По ее словам, по внешним признакам пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был снят с рейса и доставлен в подразделение транспортной полиции в аэропорту Оренбурга.

"Правонарушитель отказывался выполнять законные требования сотрудников полиции, хватался за форменную одежду, поэтому к нему была применена физическая сила", - сообщила представитель МВД.

Дебошир направлен в медицинское учреждение для освидетельствования, по результатам которого будет принято решение о привлечении его к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Материалы о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") будут переданы в следственные органы.