Суд перенес слушания по делу экс-главы Сахалина из-за неявки адвоката одного из фигурантов

В середине ноября 2018 года областной суд начал рассмотрение апелляции Хорошавина и его бывших подчиненных на февральский приговор городского суда. 11 марта суду пришлось отложить заседание до 12 марта из-за того, что новые адвокаты подсудимого Сергея Карепкина не успели ознакомиться с материалами дела, еще один его защитник Ольга Крутышева находилась на больничном.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Суд Сахалинской области во вторник перенес на 14 марта рассмотрение апелляции на приговор, вынесенный в отношении экс-губернатора региона Александра Хорошавина и его бывших подчиненных, из-за отсутствия адвоката одного из фигурантов дела, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Во вторник в ходе заседания судья Юлия Терлецкая зачитала медицинскую справку о том, что Крутышева была выписана 11 марта. Однако в телефонном разговоре адвокат заявила, что не успеет на слушания к 12 марта.

"Слушания переносятся на 14 марта 09:30 утра (01:30 мск)", - огласила Терлецкая. Она также высказала предположение, что постоянные препятствия со стороны защиты в проведении заседаний являются намеренным затягиванием судебного процесса.

Дело Хорошавина

Александр Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, а 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от двух до десяти млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия к получению взяток еще от двух лиц в размерах 3 и 10 млн рублей. Эти средства предназначались за содействие в подготовке и ведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

9 февраля 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и осудил его на 13 лет колонии со штрафом в размере 500 млн рублей. Его бывший помощник Андрей Икрамов приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 176 млн рублей, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин - к 8 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей, экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафован на 4,5 млн рублей.