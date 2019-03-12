Защита обжаловала арест одного из обвиняемых по делу об убийстве следователя МВД Шишкиной

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Защита обжаловала арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого по делу об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре 2018 года. Об этом ТАСС сообщили в Басманном районном суде Москвы.

"В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Абдулазизова на постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суд арестовал до 7 мая Абдулазизова и еще одного фигуранта дела - 17-летнего подростка.

Старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года в поселке Архангельское. В ходе расследования у следствия появились данные о том, что следователь убита, чтобы помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве. По данным СМИ, Шишкина вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством.

7 марта в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им было предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ. По данным следствия, 17-летний молодой человек является посредником в убийстве.