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В полиции опровергли сообщения о драке на борту рейса Доха - Москва

Ранее сообщалось о драке между пассажирами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Информация о драке на борту самолета рейса Доха - Москва не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс- службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Драки на борту самолета не было. Никто сотрудников полиции не вызывал, сведений о фактах нарушения общественного порядка в полицию не поступало", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в понедельник вечером на борту самолета, следовавшего рейсом Доха - Москва, произошла драка между пассажирами, а после приземления в столичном аэропорту Домодедово в ситуацию вмешались сотрудники полиции.

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