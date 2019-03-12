Обвиняемый в превышении полномочий первый заммэра Сочи Чермит не признал вину в суде

СОЧИ, 12 марта. /ТАСС/. Первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит не признал вину в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, передает корр. ТАСС из зала Центрального районного суда Сочи, где во вторник началось слушание по существу уголовного дела в его отношении.

Чермит был арестован в апреле 2018 года, он обвиняется в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, а также охраняемых законом интересов общества или государства. В результате его действий был причинен ущерб дольщикам в размере 400 млн рублей. В начале февраля 2019 года расследование дела было завершено и передано в суд, в конце февраля суд продлил Чермиту арест на полгода.

"Я не согласен. Я уже говорил, что в мои полномочия не входит детальное изучение проекта. В мои полномочия входят проект экспертизы и привлечение всех подписей уполномоченных лиц", - сказал обвиняемый.

Он добавил, что прокуратура в обвинительном заключении ссылается на несоответствие параметрам результатов технической экспертизы строящегося объекта. "Тогда спросите следствие, у них никаких вопросов не возникало к застройщику и к документации", - сказал Чермит.

По версии следствия, Чермит в 2016 году подписал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Кудепста Адлерского района в Сочи при том, что в технической документации на возведение объекта имелись нарушения. Кроме того, в 2018 году, несмотря на наличие нарушений при строительстве дома, он выдал разрешение на ввод в эксплуатацию строения уже другому застройщику.