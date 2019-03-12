В Якутии возбудили уголовное дело против женщины, продавшей новорожденного

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней жительницы города Якутска за продажу новорожденной дочери. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

"В июне 2017 года подозреваемая на территории перинатального центра <...> встретилась со своей знакомой и совершила сделку купли-продажи своего новорожденного ребенка. В ходе сделки женщина передала свою новорожденную дочь, находившуюся в силу своего возраста в беспомощном состоянии, своей знакомой, которая не имела детей. Руководствуясь желанием иметь и воспитывать ребенка, покупательница приняла новорожденную, после чего передала матери девочки в качестве оплаты за ребенка денежные средства в размере 300 тыс. рублей наличными," - говорится в сообщении.

Женщина воспитывала ребенка на протяжении полутора лет, но в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий факт продажи стал известен правоохранительным органам.

В региональном СК добавили, что биологическая мать допрошена и, поскольку она воспитывает еще троих детей, то мерой пресечения ей избрана подписка о невыезде. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.