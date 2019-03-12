СК проводит проверку после столкновения автобуса и "КамАЗа" в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи СК проводят проверку после столкновения автобуса и "КамАЗа" в Подмосковье, в результате аварии пострадали пять детей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Организовано проведение доследственной проверки по сообщению о травмировании детей в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика марки "КамАЗ", - сказала представитель ГСУ.

По предварительным данным, 11 марта водитель автобуса в нарушение правил безопасности дорожного движения столкнулся с грузовиком. В результате аварии пять несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. "Следователю предстоит установить отвечали ли услуги по перевозке пассажиров требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила Врадий.

По данным подмосковного минздрава, всего в аварии пострадали шесть человек: пять детей и один взрослый. Четверо пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, одна в состоянии средней степени тяжести доставлена в Мытищинскую городскую клиническую больницу.