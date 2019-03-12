Полиция обнаружила брошенную пятилетнюю девочку в квартире в Раменском

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в одной из квартир в Раменском брошенную пятилетнюю девочку. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Во вторник в полицию поступило сообщение о том, что из одной из квартир в Раменском доносится громкий детский плач. На место происшествия прибыли полицейские. Они выяснили, что там находится девочка 2013 года рождения, которая пребывает одна в этой квартире с вечера понедельника", - сказала Петрова.

По ее словам, полиция устанавливает местонахождение родителей ребенка. "По факту инцидента начата проверка", - заключила представитель главка.