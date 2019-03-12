СК возбудил дело после обрушения кровли многоквартирного дома в Саратове

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения в Саратове кровли аварийного дома, жильцы которого не были расселены. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло 7 февраля. Частично обрушилась кровля жилого двухэтажного дома. По данным ГУ МЧС области, дом - аварийный, площадь обрушения составила 15 кв. м. По предварительной информации, причиной обрушения стало большое скопление снега на крыше. Пострадавших в результате ЧП не было.

"По факту нарушения прав жильцов аварийного дома в результате недобросовестного исполнения обязанностей сотрудниками администрации Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, еще в январе 2014 года дом был признан аварийным. Однако жильцы не были расселены и продолжали оставаться в непригодном для проживания доме. При этом его реконструкция не проводилась.

По данным администрации города, дом не числится на балансе какой-либо управляющей организации. Зарегистрированные по данному адресу жильцы имеют право претендовать на жилье из маневренного фонда, пока временно они размещены у родственников. На момент обрушения в доме проживала одна семья без детей.