Ученика госпитализировали после распыления газового баллончика в московской школе

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Газовый баллончик распылили во вторник утром в школе №1828 "Сабурово" в Москве. Один из учеников доставлен в больницу из-за аллергической реакции, сообщил ТАСС и. о. директора школы Дмитрий Ярочкин.

"Примерно в 9 часов в мужском туалете кто-то из школьников распылил газовый баллончик. Мы незамедлительно эвакуировали около 300 учащихся в соседний корпус, а также вызвали бригаду скорой помощи. У одного ребенка наблюдалась аллергическая реакция, его отвезли для более тщательного осмотра в больницу. <...> Тем не менее в результате инцидента серьезно никто из ребят не пострадал", - сказал он.

И. о. директора отметил, что руководство учебного учреждения выясняет обстоятельства и причины произошедшего. "Все причастные будут установлены", - сказал Ярочкин.

По его словам, сейчас школа работает в штатном режиме.