Суд продлил арест экс-начальнику ГСУ СК по Москве Дрыманову

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил до 16 июня меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве генералу-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил арест Дрыманову до 16 июня", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователи проверяют информацию о причастности Дрыманова к делу о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. В свою очередь другой источник пояснил ТАСС, что речь идет о фальсификации уголовных дел и привлечении заведомо невиновных к ответственности.

Защита обвиняемого заявила об отказе обжаловать очередное продление срока ареста генералу, сообщил ТАСС один из адвокатов обвиняемого Марк Каверзин.

"Обвинение нашему подзащитному после восьми месяцев ареста не только не подтверждено доказательствами, но оно опровергнуто материалами дела - стенограммами разговоров, прослушанных ФСБ. Сегодняшнее решение мы не будем обжаловать, так как оно предопределено договоренностью суда, прокуратуры и ФСБ по отношению к Дрыманову", - сказал защитник.

По его словам, ФСБ располагает записями разговоров, "доказывающих ошибочность обвинений против Дрыманова и невиновность генерала". "Согласно одной из записей, Дрыманов предпринял действия по обеспечению законных и основанных на доказательствах решений при названном в обвинении расследовании. Он не является участником принятия решений, за которые, согласно обвинению, получена взятка", - отметил адвокат.

По словам другого адвоката Сергея Гребенщикова, в материалах уголовного дела отсутствуют сведения о разговорах Дрыманова, "из которых следует, что сумма в $1 млн и уверенность в своей неприкасаемости взяли верх". "Отсутствие сведений об источнике $1 млн и подтверждения возможности накопления такой денежной суммы, а также недосказанность обстоятельств ее использования, расходования, перемещения и хранения являются доказательством тому, что не установлен факт физического существования денег, указанных в обвинении в качестве предмета взятки", - подчеркнул защитник.

"Во время обыска в доме нашего подзащитного были вырваны провода, что повлекло прекращение энергоснабжения, теплоснабжения, сигнализации дома, всюду слышалась громкая нецензурная брань правоохранителей. Они употребляли спиртные напитки во время обыска, устроили погром в мансардном помещении", - резюмировал Каверзин.

В настоящее время Дрыманов находится под стражей по обвинению в получении взяток. По версии следствия, он вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей.

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, его бывший заместитель Александр Ламонов осужден на пять лет колонии. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии.