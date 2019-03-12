{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК ведет обыски в компании "Сфера Джет"

Следственные действия проходят по делу о неуплате таможенных сборов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Следователи СК проводят обыски в компании "Сфера джет" по уголовному делу о неуплате таможенных платежей при ввозе в Россию самолетов бизнес-авиации. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Следственные действия, в том числе обыски, проводятся в рамках уголовного дела по ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица")", - сказал источник.

По его словам, сумма ущерба от неуплаты таможенных платежей превысила 600 млн рублей. "Пока никто не задержан, проводятся допросы руководства компании", - добавил собеседник агентства.

Компания "Сфера джет" занимается организацией рейсов на бизнес-джетах, а также оказывает услуги по приобретению, продаже такого класса самолетов и подбору авиационного персонала.

Суд Астрахани не принял ходатайство защиты имама Велитова о замене остатка срока штрафом
Он уже отбыл две трети наказания
Читать полностью