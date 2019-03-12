Единственная стоматологическая поликлиника в Фурманове не работает после обрушения стены

ТАСС, 12 марта. Стоматологическая поликлиника в Фурманове Ивановской области приостановила работу после обрушения фасадной части стены. Об этом во вторник ТАСС сообщил заведующий поликлиникой Арсен Мерденов.

Стоматологическая поликлиника на улице Возрождения в Фурманове является единственный муниципальной стоматологией в городе с населением 35 тыс. человек.

"Часть фасадной стены обвалилась на здании [поликлиники], штукатурка, кирпичи упали. Здание очень старое, капитального ремонта не было очень давно. Кроме того, крыша течет, думаю, что как раз именно это спровоцировало обрушение, мы все огородили сигнальной лентой. Сейчас оказание медицинских услуг в здании временно приостановлено", - сказал Мерденов.

Он отметил, что при обрушении части фасада никто не пострадал.

Как сообщили ТАСС в администрации Фурмановского района, на объект выезжала специальная комиссия, которая провела осмотр здания.

"Не исключено, что после проведенной экспертизы здание будет признано аварийным. В связи с этим сейчас решается вопрос по дальнейшему оказанию услуг стоматологии. Экстренная, неотложная и плановая стоматологическая помощь пациентов будет оказываться в стоматологии № 1 города Иванова", - сообщили в администрации.