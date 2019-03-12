СМИ: двое альпинистов погибли под завалами лавины в Шотландии

ТАСС, 12 марта. Несколько альпинистов попали под лавину на шотландской горе Бен-Невис. Как во вторник сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, в результате инцидента два человека погибли и двое получили травмы. К месту происшествия направлены спасательные вертолеты и врачи скорой помощи.

"Шотландская полиция в данный момент координирует горную спасательную операцию, а также оказывает поддержку близким пострадавших", - приводит вещательная корпорация заявление шотландской полиции.

Другие подробности пока не приводятся.

Бен-Невис - самая высокая точка Грампианских гор в Шотландии. Ее высота достигает 1344 метра. Ежегодно на Бен-Невис наблюдается более 260 штормов, в результате которых выпадает 4350 мм осадков - в семь раз больше, чем в Лондоне.