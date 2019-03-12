Замначальника МЧС на Кубани подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении заместителя начальника управления МЧС на Кубани, ему инкриминируют получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили журналистам во вторник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы - начальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что факт получения им взятки был установлен в сентябре 2018 года оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому и сотрудниками ГУВД по краю. Сотрудник МЧС дал поручение своему подчиненному рассмотреть проектную документацию и дать положительное заключение на установление пожарной сигнализации и системы оповещения в больнице в Отрадненском районе, хотя это не входило в надзорные функции ведомства. За это он потребовал взятку от своего знакомого, который действовал в интересах больницы.

Также в следственном управлении добавили, что в отношении замначальника управления МЧС и его подчиненного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, факт тоже был установлен сотрудниками ФСБ. В одном из ресторанов Краснодара в ходе проверки выявили нарушения противопожарной безопасности. Представители ресторана попросили не привлекать их к административной ответственности за это. Замначальника управления МЧС дал соответствующее распоряжение своему подчиненному, пообещав покровительство по работе. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения на время следствия в отношении подозреваемых.