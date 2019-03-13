Самолет из Николаевска-на-Амуре не вылетел в Хабаровск из-за включения датчика задымления

ТАСС, 13 марта. Пассажирский самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании "Аврора" во вторник вечером не вылетел из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск из-за срабатывания в салоне датчика задымления. Об этом в среду сообщили ТАСС в авиакомпании.

"Отменить пришлось вечерний рейс 12 марта. Перед самым вылетом было решено не взлетать из-за датчика задымления", - сообщил собеседник агентства.

По информации авиакомпании, на борту самолета находились 23 пассажира, никто из них не пострадал, все они размещены в гостинице. Для проверки воздушного судна в Николаевск-на-Амуре вылетела группа технической поддержки "Авроры", причины происшествия проверяют также специалисты Росавиации.

Планируется, что все пассажиры задержанного рейса смогут вылететь в Хабаровск 13 марта в 14:00 по местному времени (07:00 мск).