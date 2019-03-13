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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на Тайване

Данных о пострадавших не поступало

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду в северной части Тайваня. Его эпицентр, сообщила сейсмологическая служба острова, находился в 40,9 км восточнее города Синьбэй, а очаг залегал на глубине 132,5 км.

Колебания почвы также ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Остров Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии, и землетрясения там происходят регулярно.

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