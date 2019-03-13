Карантин введут в селе в Омской области из-за случая неизлечимой болезни лошадей

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Случай неизлечимой инфекционной анемии лошадей выявлен в селе Благодаровка Омской области, в нем введут карантин. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления россельхознадзора.

Инфекционная анемия лошадей - вирусная болезнь, которая характеризуется поражением органов кроветворения. В естественных условиях инфекционной анемией болеют преимущественно лошади, а также ослы и мулы. Лечение этого заболевания не разработано, все заболевшие животные уничтожаются.

"У лошади, содержащейся в личном подсобном хозяйстве в селе Благодаровка Одесского района Омской области, выявлена инфекционная анемия лошадей <…> проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага инфекционной анемии лошадей. В ближайшее время будет введен карантин по этому заболеванию на данной территории. Это первый случай выявления анемии в этом году", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году в регионе было выявлено 60 очагов инфекционной анемии лошадей в 38 населенных пунктах. По словам начальника отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля регионального Россельхознадзора Максима Строкина, в 2017 году в Омской области было зарегистрировано только два очага этого заболевания, но такой значительный рост случаев заболевания связан не с распространением болезни, а с усилением ветеринарного контроля и выявляемости этой инфекции.

