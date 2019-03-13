В Петербурге двое в масках похитили у студента почти миллион рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает неизвестных, которые ограбили у подъезда дома первокурсника, отобрав у него сумку с почти миллионом рублей. Об этом в среду журналистам сообщили в ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские Выборгского района разыскивают злоумышленников, подозреваемых в грабеже. Двое неизвестных в масках, применив физическую силу, пластиковыми хомутами связали 18-летнего студента, после чего совершили хищение у него сумки, в которой находились денежные средства в размере около 950 тыс. рублей", - сказали в управлении.

Инцидент произошел накануне у дома 13 по улице Ивана Фомина. Деньги, по словам заявителя, принадлежали его отцу. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж").