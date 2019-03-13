В Саратове возбуждено дело после незаконного перевода пенсионных накоплений 270 человек

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Саратове после того, как пенсионные накопления 270 жителей были незаконно переведены в негосударственный пенсионный фонд. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием")", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, поступило обращение от жителя, который сообщил о переводе его накоплений в негосударственный пенсионный фонд без его согласия. Средства были переведены еще в 2016 году, но к правоохранителям он обратился только сейчас. Позже аналогичные факты были выявлены в отношении еще 269 граждан. Теперь злоумышленникам, которых еще предстоит установить, грозит до двух лет лишения свободы.