{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве приезжий ранил ножом сотрудника супермаркета

Пострадавшего доставили в больницу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который ранил ножом сотрудника супермаркета на Проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Екатерина Гузь.

"В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в одном из супермаркетов столицы, расположенном на Проспекте Мира. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между сотрудником магазина и покупателем произошел словесный конфликт, в результате чего покупатель нанес своему оппоненту удар предметом, похожим на нож. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 23-летний приезжий", - сказала Гузь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Теги
Россия
Житель Ярославля получил 10 лет за убийство предпринимателя
Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Читать полностью