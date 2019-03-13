В Москве приезжий ранил ножом сотрудника супермаркета

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, который ранил ножом сотрудника супермаркета на Проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщила в среду заместитель начальника пресс-службы столичного ГУ МВД Екатерина Гузь.

"В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в одном из супермаркетов столицы, расположенном на Проспекте Мира. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между сотрудником магазина и покупателем произошел словесный конфликт, в результате чего покупатель нанес своему оппоненту удар предметом, похожим на нож. Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался 23-летний приезжий", - сказала Гузь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").