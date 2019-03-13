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Силовики проводят обыски на крупной продовольственной базе в Петербурге по делу о растрате

По данным СК, главный бухгалтер одной из организаций Петербурга с октября 2010 года по май 2018 года осуществила денежные переводы с расчетного счета организации на счета фирм-однодневок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи, полицейские и сотрудники ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду проводят обыски на Калининской продовольственной базе на севере города. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, визит силовиков связан с расследованием дела о растрате.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Проводится обыск в помещениях ЗАО "Норд-Овощ" складского комплекса на территории Калининской базы с целью поиска и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, главный бухгалтер одной из организаций Петербурга, расположенной в складском комплексе на территории Калининской базы, с октября 2010 года по май 2018 года осуществила денежные переводы с расчетного счета организации на счета фирм-однодневок, чтобы потом обналичить средства. Таким образом, за восемь лет главбух перевела около 130 млн рублей.

Женщина уже задержана, обвинение в растрате ей пока не предъявлено.

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РоссияСанкт-Петербург
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