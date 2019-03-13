В Севастополе осужден экс-сотрудник госучреждения, отобравший у коллег новогодние премии

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Суд в Севастополе приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего служащего госучреждения, который заставил подчиненных отдать ему премии на 1 млн рублей. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Севастопольского городского суда.

"Сегодня Севастопольский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы подсудимого и его адвоката и не нашел оснований для смягчения приговора. Таким образом, начальник квартирно-эксплуатационной части ФКУ "Управление Черноморского флота" приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что также мужчина не сможет в течение трех лет после истечения срока наказания занимать административно-хозяйственные или организационно-распорядительные должности в органах власти. Приговор вступил в законную силу.

По данным суда, в декабре 2017 года мужчина заявил свои подчиненным, что те должны передать ему часть премиальных выплат, начисленных по итогам года. Сотрудники части были вынуждены исполнить распоряжение.

"Начальники отделов, инженеры, экономисты и другие сотрудники передали ему в общей сложности свыше 1 млн рублей. Преступление было выявлено управлением ФСБ России по Черноморскому флоту", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что также удовлетворены и гражданские иски потерпевших, которым бывший начальник должен вернуть присвоенную премию.