Власти Петербурга проверяют дом ветеранов в связи с делом о лишенных жилья пенсионерах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга начал проверку подведомственного ему "Дома ветеранов войны и труда №1" в Павловске, куда, по версии следствия, мошенники отправляли лишенных квартир пожилых людей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе комитета.

Во вторник в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщили, что после личного приема граждан председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". По данным следствия, злоумышленники с помощью рекламы по радио и телевидению, а также используя ООО "Фонд социальной защиты пенсионеров", находили одиноких пенсионеров, владеющих дорогими квартирами, убеждали их подписывать договоры купли-продажи и дарения недвижимости, в соответствии с которыми жилплощади якобы становились собственностью государства. После этого потерпевших помещали в "Дом ветеранов войны и труда № 1", а принадлежащие им квартиры присваивались злоумышленниками.

"Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга начал внутреннюю проверку Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания "Дом ветеранов войны и труда № 1", - говорится в комментарии комитета.

В сообщении пресс-службы отмечается, что комитет по социальной политике города никак ранее не взаимодействовал с компанией "Фонд социальной защиты пенсионеров" и "неоднократно обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить ряд организаций, открыто рекламирующих свои услуги по оказанию помощи пожилым людям по устройству в социальное учреждение".

В комитете также уточнили, что пенсионеры и ветераны, которым нужно было устроиться в социальное учреждение, могли это сделать только через территориальный отдел социального обслуживания населения. При этом квартира пенсионера не должна переходить в собственность властей города. "В рамках действующего законодательства передача недвижимого имущества, принадлежащего гражданину на праве собственности, городу или организации социального обслуживания для получения социальных услуг не предусмотрена", - отмечается в сообщении комитета.

"Дом ветеранов войны и труда" расположен в городе Павловск (входит в состав Санкт-Петербурга). Он предназначен для временного и постоянного проживания граждан, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны и труда и нуждающихся в регулярном уходе. В соцучреждении работают 242 человека, одновременно в нем могут оказывать помощь 365 ветеранам.