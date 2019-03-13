Горринга поместили в камеру для бывших сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг, обвиняемый в мошенничестве на 5 млн рублей, содержится в камере СИЗО, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Антон Цветков.

"Находящийся под следствием Руслан Горринг содержится в СИЗО-5 города Каширы. В настоящее время он переведен из карантина и содержится в двухместной камере для так называемой категории б/с - бывших сотрудников правоохранительных ведомств", - рассказал он.

Цветков отметил, что администрация СИЗО поместила Горринга в эту камеру в соответствии с нормативными требованиями по письменному заявлению обвиняемого, в котором тот указал данные о своей службе в определенных структурах. "Сейчас эта информация проверяется на предмет достоверности, и если не подтвердится, то Горринга переведут в общую камеру", - сказал Цветков.

По его словам, в камере, где находится Горринг, условия стандартные.

"Находящийся с Горрингом в одной камере человек обвиняется по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Претензий к условиям содержания в СИЗО у Горринга нет", - сказал глава подмосковного ОНК.

Суть обвинений

По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. Тогда на допросе Ганижев дал признательные показания, после чего был отпущен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Газейкин был приговорен к реальному сроку.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, пояснила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта он был задержан в аэропорту Внуково. На допросе у следователя он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. 9 марта Домодедовский городской суд Московской области арестовал Горринга до 7 мая.