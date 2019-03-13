В Омске водитель маршрутки оставил на остановке умирающего пассажира

ОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку из-за гибели жителя Омска, который потерял сознание в маршрутном такси и был высажен без оказания помощи. Как в среду сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, мужчина скончался на улице до приезда врачей.

"По предварительным данным, 9 марта водитель маршрутного такси без вызова бригады скорой помощи высадил на улицу 50-летнего пассажира, которому стало плохо и который потерял сознание. При этом, вытаскивая пассажира, водитель ударил его головой о металлический поручень, причинив травму, и равнодушно уехал. <...> Мужчина скончался на улице до приезда врачей. По данному факту проводится проверка", - сказала Болдинова.

Она отметила, что действия водителя в ходе проверки будут оцениваться в рамках статей УК РФ "Оставление в опасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". "Но для этого в служебных обязанностях водителя должно быть прописано, что в таких ситуациях он обязан доставить пассажира в больницу", - сказала представитель СК РФ.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины смерти мужчины.