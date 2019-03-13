Экс-руководитель владимирского отделения "Гражданской платформы" выйдет из колонии по УДО

ВЛАДИМИР, 13 марта. /ТАСС/. Владимирский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу на отказ предоставить условно-досрочное освобождение (УДО) экс-руководителю регионального отделения партии "Гражданская платформа" предпринимателю Александру Филиппову.

17 января 2019 года Петушинский районный суд отказал ему в УДО.

"Владимирский областной суд решил постановление Петушинского районного суда от 17 января 2019 года в отношении Ф. отменить, освободить Ф. от отбывания наказания, назначенного приговором Ленинского районного суда Владимира от 13.09.2017", - говорится в сообщении на Владимирского облсуда в среду. В пресс-службе суда ТАСС пояснили, что речь идет о Филиппове.

Филиппов отбывал наказание за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Окончательное наказание по совокупности преступлений составило 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 800 тыс. рублей.

Как уточнили в суде, Филиппов отбыл более половины срока наказания, который истекает 20 июня 2020 года, и полностью возместил причиненный ущерб.

Решение суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде кассационной инстанции.