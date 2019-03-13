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Суд в Петербурге отправил под домашний арест отца девочки, отравившейся его наркотиками

Ранее после инцидента было возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт- Петербурге отправил под домашний арест отца двухлетней девочки, которая насмерть отравилась найденными у него наркотиками. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем канале в Telegram.

Как сообщалось ранее, девочка умерла в больнице во Фрунзенском районе Петербурга. По факту происшествия было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

"Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Евгения Филимонова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Филимонов обратился в Следственный комитет с явкой с повинной. По данным пресс-службы, девочка отравилась метадоном, который ее отец употреблял дома и стряхнул на пол кухни.

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