В Мексике эвакуировали сотрудников из здания финансовой группы BBVA Bancomer

МЕХИКО, 13 марта. /ТАСС/. Финансовая группа BBVA Bancomer в среду эвакуировала сотрудников из небоскреба в Мехико из-за полученных угроз. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

"Bancomer информирует, что сегодня получил анонимные письма с угрозами в адрес своих центральных офисов в городе Мехико, - говорится в записи. - В соответствии с требованиями безопасности <…> была проведена эвакуация [небоскреба] Torre Bancomer и [здания] Parques Bancomer. В ходе эвакуации никто не пострадал. Власти проведут расследование случившегося.

Небоскреб Torre Bancomer считается одним из самых высоких зданий Мехико. Он возвышается над землей на 235 метров, и по этому показателю уступает только соседнему небоскребу Torre Reforma высотой 246 метров.