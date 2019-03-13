Находящийся в розыске бывший сити-менеджер Саратова сам явился к следователям

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Бывший сити-менеджер Саратова Алексей Прокопенко, подозреваемый в мошенничестве и в 2014 году объявленный в розыск, сам явился к следователям. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"Прокопенко явился в Октябрьский следственный отдел, подал обращение с изложением его мнения по делу расследуемому в отношении него полицией. Обращение передали полицейским", - сказала собеседница агентства.

Экс-чиновник подозревается в мошенничестве, он является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. В 2014 году Прокопенко был объявлен в розыск, позже суд заочно арестовал его.

Алексей Прокопенко был сити-менеджером Саратова с 2010 по 2013 год. Он ушел в отставку после того, как был обвинен в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания 200 тыс. рублей штрафа с запретом занимать государственные должности.