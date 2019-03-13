Причиной разрушительного пожара 2017 года в Калифорнии названы неполадки в электросети

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Следователи выяснили, что причиной одного из самых разрушительных и крупнейших по площади пожаров в истории американского штата Калифорния стали неполадки на линиях электропередачи. Об этом говорится в докладе, опубликованном в среду на сайте службы пожарной охраны округа Вентура.

Пожар, о котором идет речь, возник 4 декабря 2017 года в данном округе и получил имя "Томас". Его жертвами стали два человека, более 1 тыс. домов были уничтожены. Ущерб, нанесенный "Томасом", по последним оценкам, составил свыше $170 млн.

Как выяснили следователи службы пожарной охраны, причиной возгорания было соприкосновение двух проводов из-за сильного ветра, далее огонь распространился на сухую растительность. Оборудование принадлежало энергетической компании Southern California Edison.

"Томас" вошел в десятку самых разрушительных пожаров в истории штата, его максимальная площадь составила 1,14 тыс. кв. км. В тушении участвовали почти 9 тыс. человек.