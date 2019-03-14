Суд отказал государственному защитнику фигуранта дела Хорошавина в самоотводе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Сахалинский областной суд в четверг при рассмотрении апелляции на приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным отказал в ходатайстве о самоотводе Евгении Касымовой - государственному защитнику одного из фигурантов дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Инстанция начала рассматривать апелляцию Хорошавина и его бывших подчиненных в середине ноября 2018 года. В конце февраля 2019 года фигурант дела Сергей Карепкин по неизвестным причинам отказался от одного из своих адвокатов - Игоря Янчука. Он заключил договор с адвокатом Василием Ивановым, однако суд назначил ему еще и государственного защитника.

В четверг Касымова ходатайствовала о самоотводе в связи с тем, что Карепкина уже защищают Иванов и Ольга Крутышева, которая находится на больничном. Все фигуранты дела и их защитники высказались против участия Касымовой в рассмотрении апелляции.

"Судебная коллегия постановила в ходатайстве Касымовой о самоотводе отказать", - сказала судья Юлия Терлецкая.

Кроме того, суд принял решение продолжать заседания в отсутствие Крутышевой.

Дело Хорошавина

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от должности губернатора Сахалинской области в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки, размер которых составлял от 2 млн до 10 млн рублей. Также, как полагают правоохранительные органы, используя служебное положение, Хорошавин создал условия для получения еще от двух человек взяток в размере 3 млн и 10 млн рублей.

Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей. Его бывший помощник Андрей Икрамов был приговорен к 9,5 года колонии строгого режима и выплате 176 млн рублей штрафа, экс-заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Карепкин - к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн рублей, экс-министра сельского хозяйства области Николай Борисов оштрафовали на 4,5 млн рублей.