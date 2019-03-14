На юге Малайзии сотни человек пострадали от выбросов химикатов в реку

ТАСС, 14 марта. Власти Малайзии закрыли более 110 школ на юге страны, где произошел выброс в реку опасных химикатов. Как пишет в четверг газета "The Star", в больницы попали сотни человек.

Запрет для школьников будет действовать до особого распоряжения министерства образования. Глава ведомства Мазли Малик оценил нынешнюю ситуацию в городе Пасир Гуданг в штате Джохор как "очень критичную". Он распорядился, чтобы весь персонал учебных заведений "немедленно прекратил любую трудовую деятельность".

В настоящее время от выбросов химикатов в протекающую через Пасир Гуданг реку Сунгай Ким пострадали почти 400 горожан, большинство из которых госпитализированы. Правоохранительные органы установили, что причиной загрязнения стала нелегальная деятельность предприятия по вторичной переработке шин и резиновых изделий. Хозяин небольшого завода задержан. Как ожидается, в ближайшее время ему предъявят обвинение.