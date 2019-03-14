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Более 20 млн рублей похитили у жительницы Новой Москвы

Неизвестный толкнул женщину в подъезде ее дома и похитил у нее сумку, в которой находились деньги

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестный похитил сумку с более чем 20 млн рублей у женщины в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

"Накануне вечером в полицию обратилась безработная женщина 1973 года рождения. Она проживает в поселке Коммунарка в Новой Москве. Неизвестный толкнул женщину в подъезде ее дома и открыто похитил у нее сумку, в которой находилось 20,4 млн рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ведется розыск злоумышленника.

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