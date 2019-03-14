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Судебного пристава из Чувашии подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

В течение года женщина не взыскивала деньги с должника, хотя знала о наличии необходимой суммы на его банковском счету

ТАСС, 14 марта. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило дело в отношении бывшего судебного пристава, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, нанесшими ущерб взыскателю в размере более 11 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенным в четверг ведомством.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела управления Федеральной службы судебных приставов России по Чувашской Республике. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая знала, что у должника по исполнительному производству на его расчетном счете в банке есть деньги, однако с марта 2017 года по март 2018-го она намеренно не взыскивала эти средства и подделывала соответствующие документы об исполнительских действиях. В результате взыскателю был причинен ущерб на общую сумму около 11 млн 800 тыс. рублей.

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