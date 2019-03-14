Суд на два месяца продлил домашний арест экс-гендиректора Владимиро-Суздальского музея

ВЛАДИМИР, 14 марта. Октябрьский районный суд Владимира на два месяца продлил срок домашнего ареста бывшему генеральному директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву и его бывшему заместителю Анатолию Трушинскому, подозреваемым в хищении госимущества. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Конышеву и Трушинскому домашний арест продлили на два месяца, до 18 мая", - сообщили в суде.

Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста на три месяца, ходатайство также поддержала прокуратура.

Как сообщили ранее в СУ СК РФ по Владимирской области, бывший гендиректор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, бывший заместитель директора музея Александр Трушинский и директор ООО "Айкитти" Сергей Картинцев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение государственного имущества"). Установлено, что в начале 2017 года Конышев, Трушинский и Картинцев договорились о заключении договора о разработке нового сайта музея-заповедника по заведомо завышенной стоимости. При этом, как установил Следственный комитет, по факту исполнитель работ не выполнил техническое задание, предусмотренное контрактом.