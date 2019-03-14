Против чиновника областного минконтроля в Калининграде возбудили дело о подлоге

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело против начальника первого отдела департамента строительного надзора министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области. Чиновник подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге при выдаче заключения о состоянии жилого дома, сданного в эксплуатацию с нарушениями при строительстве, сообщается в четверг на официальном сайте регионального следственного управления СК.

Многоквартирный жилой дом располагается в поселке Васильково Гурьевского района области. В 2018 году при проведении экспертных исследований установлено, что несущие конструкции в двух секциях дома находятся в аварийном состоянии и могут представлять опасность для проживающих граждан. Причиной образования дефектов стали нарушения, допущенные при строительстве.

"Следственными органами регионального управления СКР в отношении начальника первого отдела департамента строительного надзора министерства регионального контроля (надзора) правительства Калининградской области возбуждено уголовное дело. 42-летний чиновник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Решение дела принято на основании материалов проверки прокуратуры Гурьевского района области.

По данным следствия, в июне-июле 2015 года подозреваемый провел выездную плановую проверку дома на предмет соответствия выполненных работ и использованных строительных материалов требованиям технических регламентов и проектной документации. По ее итогам он дал заведомо ложное заключение о соответствии построенного здания требованиям технического регламента. В результате застройщик получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Как сообщили ТАСС в управляющей компании "Сельма", обслуживающей здание, люди продолжают жить в нем и сейчас.

В рамках следствия по уголовному делу изъята техническая документация, проводится опрос свидетелей. Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избиралась, уточнили ТАСС в региональном СУ СК.