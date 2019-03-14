В Белоруссии задержан один из организаторов поставок санкционной продукции из Европы в РФ

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Витебской области скрывавшегося до этого в Москве уроженца Полоцка, который причастен к организации транзитных поставок через Белоруссию санкционной продукции из Европы в Россию. Об этом сообщили в четверг в министерстве внутренних дел Белоруссии.

"Обвиняемый получал по подложным документам в Витебске шенгенские визы для выезда в Евросоюз, где встречался с представителями зарубежного криминалитета для сотрудничества в сфере криминального автобизнеса, контрабанды табачных изделий и поставок санкционной продукции из Европы в Россию через Беларусь", - отметили в милицейском ведомстве.

По данным МВД, обвиняемый скрывался от белорусских правоохранительных органов в Москве с 2017 года. Во взаимодействии с российскими полицейскими было установлено, что разыскиваемый собирается посетить Белоруссию, после чего он задержан уже на территории республики, сообщили в правоохранительном ведомстве. "Сейчас он водворен в СИЗО, проверяется его причастность к совершению иных преступлений в России и Беларуси", - добавили в МВД Белоруссии.