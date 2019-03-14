В Киеве в результате разбойного нападения погиб сотрудник администрации президента Украины

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой" по факту гибели в Киеве представителя администрации президента Александра Бухтатого.

Тело чиновника обнаружили в четверг утром возле церкви на улице Багговутовской, сообщили в пресс-службе полиции.

"У погибшего выявлен перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы", - указали в пресс-службе. Отмечается, что "предварительной причиной смерти является хроническая ишемическая болезнь сердца".

Задержаны двое мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим и у одного из которых обнаружен телефон погибшего. С подозреваемыми проводятся следственные действия.