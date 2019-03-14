В Греции с начала года от гриппа умерли 118 человек

АФИНЫ, 14 марта. /ТАСС/. Эпидемия гриппа в Греции с начала этого года унесла жизни 118 человек. Такие данные обнародовал в четверг Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний ( KEELPNO ).

7 марта сообщалось, что число жертв гриппа в Греции с начала года составляло 111 человек. По данным KEELPNO, за прошедшую неделю от гриппа скончались еще 7 человек. "В целом зафиксированы 353 серьезных случая этого лабораторно подтвержденного заболевания", - отмечается в сообщении центра и уточняется, что только 53 человека (16%) из заболевших делали прививки от гриппа.

105 из 118 жертв находились на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц, а 13 человек не проходили там курса лечения, отметили врачи. Специалисты вновь рекомендовали всем проводить вакцинацию против сезонного гриппа.

Как сообщается, на прошлой неделе греческие медицинские лаборатории проверили в общей сложности 203 клинических образца из различных больниц страны на вирусы гриппа. 52 образца (25,6%) дали положительный результат на вирусы гриппа А. 45 штаммов типа А были подтипами этого вируса, в частности, 17 (37,8%) из них представляли подтип А(H3N2), и 28 (62,2%) - подтип A(H1N1)pdm09.