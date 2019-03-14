В Ровно вандалы повредили монумент Вечной Славы

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Вандалы осквернили монумент Вечной Славы, установленной в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Ровно. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Национальной полиции по Ровненской области.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестное лицо осуществило срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. Полицейские обнаружили отсутствие в скульптуре солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата - носа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пресс-службе полиции добавили, что по факту происшествия начало досудебное расследование.

В последние годы на Украине участились акты вандализма на почве исторической, религиозной и межнациональной ненависти.